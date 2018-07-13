الطقس في مملكة البحرين : حار مع بعض السحب وغبار خفيف أحيانا

المنامة في 13 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في نشرتها الجوية أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا مع بعض السحب وغبار خفيف أحيانا.



وستكون الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

ودرجة الحرارة العظمى 42 م.. الصغرى 31 م.

اما الرطوبة النسبية العظمى فستكون 85 % ..الصغرى 25%.





ن.ع/ع ذ



بنا 0622 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/13 - 31 : 09 AM