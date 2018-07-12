سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة المنامة في 12 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة هذا نصها:







سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

أطال الله في عمره



سيدي صاحب السمو الملكي،

أتقدم إلى سموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الحدث الغير مسبوق لقيادة حفيدة سموكم الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة لطائرة حربية مقاتلة "هوك"، وأن هذا ليس بالغريب على سموكم حيث كنتم ولا زلتم الداعم الأول والأب الحنون للمرأة البحرينية ساعيا على الدوام للحفاظ على ريادتها وصون مكتسباتها. أن دعمكم اللامحدود لأبناء وبنات البحرين سيبقى للأبد الحافز الأول للمزيد من التمييز والانجازات.



حفظكم الله للبحرين وشعبها وأطال في عمركم وأمدكم بالصحة والسلامة.



الداعي لسموكم بطول العمر



ولدكم المخلص لسموكم



زايد بن راشد الزياني

وزير الصناعة والتجارة والسياحة





ع إ ح/م خ/م.ح.



بنا 1857 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/12 - 10 : 10 PM