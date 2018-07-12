"شرطة المحرق" تعقد اجتماعا تنسيقيا لتنفيذ قرار حظر جمع المال والتبرعات في المساجد ودور العبادة المنامة في 12 يوليو / بنا / تنفيذاً لقرار حظر جمع المال والتبرعات في المساجد ودور العبادة، عقدت مديرية شرطة محافظة المحرق اجتماعا تنسيقيا مع ممثلين عن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، للبحث في طبيعة التنسيق والتعاون بما يضمن تنفيذ القرار.

وأوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية أتمت جاهزيتها لتنفيذ القرار وحددت موعداً لإنهاء ظاهرة جمع المال والتبرعات في المساجد ودور العبادة بنهاية الشهر الجاري.





ع إ ح/م خ



بنا 1838 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/12 - 46 : 09 PM