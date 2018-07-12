رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة رام الله في 12 يوليو/ بنا / دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع فلسطين، وإلى العمل بصورة فردية وجماعية لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على الأرض الفلسطينية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين.



كما دعا الحمد الله خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022، اليوم في رام الله، الاتحاد الأوروبي في التدخل لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، ولا سيما في المنطقة "ج" في الضفة الغربية" .

وأضاف "تؤدي عمليات هدم التجمعات الفلسطينية في أبو نوار والخان الأحمر إلى تفاقم خطير للتهديدات التي يتعرض لها الحل القائم على وجود دولتين وتزيد من تقويض احتمالات التوصل إلى سلام دائم في المنطقة ،وقد أردت أن أشدد هنا على أن هذه التجمعات تقع في منطقة لا غنى عنها لاستمرار الدولة الفلسطينية المقبلة، وبالتالي لبقاء الحل القائم على وجود دولتين. وندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على وجه الاستعجال إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هذه القرارات غير القانونية، والوفاء الكامل بالتزاماتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وغيره من القرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة ".







م خ/ع ذ



بنا 1758 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/12 - 13 : 09 PM