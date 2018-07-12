سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني المنامة في 12 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد احمد جمعة رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسعدني ويشرفني يا صاحب السمو بكل فخر واعتزاز ونيابة عن أعضاء جمعية ميثاق العمل الوطني، جمعيتكم المخلصة لكم بالوفاء، أن أتقدم بكل اعتزاز إلى مقامكم السامي باحر وأصدق مشاعر التهنئة مقرونة بأسمى مشاعر السعادة وآيات التهاني بالمناسبة السعيدة بالإنجاز العظيم الذي يجسد بفخر مكانة المرأة البحرينية والمتمثل بالإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية بمجال الطيران الحربي والعسكري وذلك من خلال أول طلعة جوية لطائرة قتالية بقيادة حفيدتكم الغالية الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، التي قامت بالإقلاع بالطائرة الحربية القتالية وهو الانجاز الذي شرف بلدنا وشعبنا لما جسده من رفعة ومكانة لما بلغه شبابنا من مستوى نفخر به الأمر الذي يعكس اعتزاز سموكم بهذا الانجاز وهو ثمرة لتشجعكم ودعمكم ومساندتكم الدائمة لهم لتخطي الصعاب وتحقيق الآمال الوطنية لبحريننا الغالية.



إن تأكيد سموكم حفظكم الله بهذه المناسبة بأن ذلك حدثاً فريداً وإنجازاً مشهوداً يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة لهو الحافز لأبنائنا من شباب الوطن على المضي في طريق تحقيق الانجازات الوطنية وليس ذلك بغريب على موقفكم الداعم دائماً لصرح الشباب البحريني.



إننا يا صاحب السمو لنفخر بهذا الانجاز غير المسبوق الذي يشكل دافعاً لأبناء الوطن من جيل الشباب الذين سيحملون المسئولية الوطنية على نهج سموكم وتوجيهاتكم السديدة في تحفيز شبابنا على روح المثابرة من أجل وطننا الغالي، متمنيا للملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة التقدم والنجاح في ظل رعايتكم الكريمة سائلاً العلي القدير أن يحفظ سموكم ويرعاكم، ويسدد خطاكم للمزيد من العطاء وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة.



احمد جمعة

رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني





م.ح.



بنا 1812 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/12 - 19 : 09 PM