وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" في بروكسل بروكسل في 12 يوليو / بنا / شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، الذي عقد اليوم، في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا.



وأكد معالي وزير الخارجية خلال كلمته أن مملكة البحرين عضو فعال ومساهم رئيسي في التحالف الدولي ضد داعش، وتحرص باستمرار على تقديم كل الدعم لجهود التحالف الدولي الموجهة من أجل القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.



واعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للتحالف الدولي ضد داعش وما لها من دور محوري واستراتيجي في محاربة الارهاب على مختلف المستويات والتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية في انحاء العالم.



وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لجهود جمهورية العراق الشقيقة في مكافحة الإرهاب، مشددا على تضامن ودعم مملكة البحرين للمساعي الدؤوبة لدولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق من أجل تحرير جميع أراضي العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وبسط الأمن والسلم وتحقيق التنمية والرخاء لجميع أبناء الشعب العراقي الشقيق.



وحث معالي وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية لمحاربة الفكر المتطرف الذي يغذي داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل القضاء نهائيًا على تنظيم داعش الإرهابي ومنع ظهور أي منظمة إرهابية مشابهة مستقبلا.



وشدد معالي وزير الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي في الجمهورية العربية السورية يضمن قوة الدولة وبسط سيطرتها وسيادتها على أراضيها وخروج كل الجماعات المقاتلة والإرهابية من الاراضي السورية ومنع التدخل الخارجي في شؤونها بما يحقق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في التقدم والازدهار.



ع إ ح/ع ع



بنا 1716 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/12 - 22 : 08 PM