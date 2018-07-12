سمو الشيخ عيسى بن سلمان يحضر مهرجان نيوماركت لسباقات الخيل ويشيد بنجاح النسخة 27 لسباق كأس البحرين لندن في 12 يوليو / بنا / حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل اليوم فعاليات مهرجان «نيوماركت» وسباق كأس البحرين للخيل في نسخته السابعة والعشرين والذي يعتبر احد اهم سباقات الخيل العالمية المقامة في إطار فعاليات مهرجان نيوماركت العريق في المملكة المتحدة.

وقد أعرب سموه عن تقديره للقائمين على هذا المهرجان الذي يقام على مضمار نيوماركت والذي شهد انطلاق سباق كأس البحرين للخيل في هذا البلد الصديق منذ عام 1978 تأكيداً على حضور مملكة البحرين في سباقات الخيل على المستوى العالمي.



وأكد سموه أن كأس البحرين للخيل مثل سلسلة نجاحات مهمة تنعكس في حرص الفرسان وملاك الخيل من مختلف دول العالم لنيل شرف الفوز به والذي شكل جانبا من الدعم الكبير التي تحظى بها الفروسية وسباقات الخيل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتعزيزها لتبقى لمملكة البحرين ريادتها في الحفاظ على هذا الإرث الأصيل وبما يعكس مكانتها على هذا المستوى العالمي.



كما نوه سموه بالتعاون القائم بين الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة ومضمار نيوماركت في اقامة هذا الحدث السنوي والتطلع المستمر نحو الاستفادة من الخبرات التنظيمية لهذا المضمار في سباقات الخيل.



وقد قام سموه بتقديم كأس البحرين للفائز بالمركز الأول الفارس ديفيد ألن (David Allan) على الحصان ويلس فراح جو (Wells Farhh Go)، مهنئا سموه الفارس الفائز بالكأس مشيدا بالنجاح المتميز للمهرجان وسباق كأس البحرين السنوي على مضمار نيوماركت.



وقد رافق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة خلال حضوره مهرجان «نيوماركت» وسباق كأس البحرين للخيل كل من سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1637 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/12 - 45 : 07 PM