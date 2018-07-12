بلدية الجنوبية تكرم اعضاءها بنهاية الفصل التشريعي الرابع المنامة في 12 يوليو / بنا / احتفلت بلدية المنطقة الجنوبية ظهر اليوم بتكريم اعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية بنهاية الفصل التشريعي الرابع وذلك تحت رعاية وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بحضور وكيل وزارة شئون البلديات الدكتور نبيل محمد ابو الفتح وكبار مسؤولين الوزارة .

والقى رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية سعادة السيد احمد يوسف الانصاري كلمة في مستهل الحفل قال فيها إن اعضاء المجلس البلدي تحمل طيلة الاربع سنوات الماضية مسئولية خدمة اهالي المحافظة الجنوبية والقيام على امورهم وتنفيذ المشروعات المهمة والحيوية لهم، بعد ان منحهم جلالة الملك المفدى حفظه الله الفرصة التاريخية لتمثيل الناس وايصال صوتهم وتمكينهم من تطوير محافظتهم وادارة الشئون البلدية فيها ، شاكرا سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على جهوده المشهود لها في تطوير المحافظة الجنوبية والتعاون مع المجلس البلدي .

واكد ان المحافظة الجنوبية شهدت هذه الحقبة من عمر المجالس البلدية تنمية ونماء في مختلف الجوانب، فقد شملت هذه التنمية على التطور العمراني والعديد من المشاريع الاسكانية والتي كان مشروح مدينة خليفة العنوان البارز لتلك الانجازات وكذلك المشاريع الصحية واهمها مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة الى تطوير الشوارع والطرقات وابرزها شارع ولي العهد فضلا عن محطات الكهرباء .

واشار الى أن المحافظة سوف تشهد في المرحلة القادمة مشروع وطني يتمثل في انشاء ملعب دولي سيبنى على احدث وارقى المواصفات الدولية العالمية وغيرها من المشاريع التي ستنعكس ايجابيا على حياة الفرد والمجتمع .

واضاف أن عدد سكان المحافظة الجنوبية وصل الى ما يزيد عن 263 الف نسمة وهو ما دعا اعضاء المجلس البلدي بالتفكير ورفع مشروع جديد الى الجهات المسئولة حيث حظي المشروع بالقبول ، والمشروع يعمل على ان يستغل المجلس البلدي الاراضي والاملاك العائدة الى الحكومة بمشاريع استثمارية ، مطالبين من وزارة الاسكان وجهاز المساحة بحصر جميع املاك الدولة بالمحافظة الجنوبية مثل اراضي السواحل والاراضي الفارغة لاستغلالها بمشاريع استثمارية يُرصد ريعها للبلدية .

ومن جانبه قال مدير عام بلدية الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله : " لعل الدور الكبير الذي قام به المجلس البلدي في دورته الرابعة، قد انعكس بشكل كبير على مستوى الخدمات والمشروعات البلدية المقدمة في مختلف مناطق المحافظة، وهو ما يمكن التعرف عليه من خلال ردود أفعال المواطنين والمقيمين لقاء ما وجدوه على أرض الواقع " .

واضاف أن توالي العمل البلدي الدؤوب أسهم بلا شك في الرفع من مستوى الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية، وقد تمكنت جميع الإنجازات والمشاريع التي تم التخطيط لها وتنفيذها من رسم ملامح المنطقة الجنوبية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة بجهود أعضاء المجلس البلدي الذين كانوا وبلا شك شعلة مضيئة أنارت تجربة العمل البلدي في المنطقة الجنوبية،،

وتطرق المهندس الى اهم المشاريع والإنجازات التي حققها المجلس البلدي خلال السنوات الاربع الماضية ، فشهدت إدارة الموارد البشرية والمالية تطوراً ملحوظاً خلال الحقبة السنوية الماضية تمثلت في جميع أقسامها حيث شهد قسم إدارة الأملاك والأسواق تطوراً ملحوظا من خلال زيادة العقود الإيجارية والاستثمارية والتي انعكست مباشرة على زيادة الإيرادات، حيث تم رفع مستوى خدمات المتسوقين من خلال تطوير مرافق الأسواق الشعبية والمركزية.

وذكر عاصم ان عدد عقود الأملاك التي تديرها بلدية المنطقة الجنوبية بلغ نحو أكثر من 1000 عقد خلال السنوات الأربع الماضية ، وسجل قسم الإيرادات ارتفاعا كبيرا في مقابل خفض المديونيات حيث تم وضع الوسائل المناسبة لعلاجها ، بالإضافة الى ذلك استطاع قسم الموارد البشرية من القيام بعملية تدريب وتطوير الكادر البشري و زيادة الكفاءة الإنتاجية ، حقق مجموعة المشتريات طفرة في زيادة عدد المناقصات و المزايدات الداخلية والخارجية حسب الأنظمة المعمول بها في مجلس المناقصات وحسب الدليل المالي ، وقام قسم الحسابات والميزانية على اعداد وتطوير الميزانية بما يتناسب مع المعايير المحاسبية التي تتوافق مع أنظمة ديوان الرقابة المالية والعمل على القضاء على الملاحظات الواردة من ذلك الديوان.

وقال فيما يتعلق بقسم متابعة خدمات النظافة فقد حقق القسم تعاونا وثيقا مع المجلس البلدي وأقام العديد من الحملات لإزالة المخلفات على أنواعها وإزالة المخالفات بتكثيف أعداد المفتشين وإزالة الباعة الجائلين، حيث تمكن القسم خلال السنوات الأربع الماضية من إزالة آلاف الاطنان من المخلفات كما تمت إزالة نحو 747 من السيارات السكراب خلال 4 سنوات ، مشيرا الى ان قسم تراخيص البناء فقد أصدر القسم حوالي 18 ألف رخصة من العام 2014 – 2017 على أنواعها من إضافة وتحويط وهدم وبناء ودفان واجازات مبدئية واضافات واشغالات وموافقات للبيع بالطبقات وتعديل الرسوم الهندسية واعلانات البناء والحفريات، كما استلم 334 طلب زاوية خلال الأربع سنوات الماضية، أما الرخص بالمركز البلدي الشامل فقد بلغت 1000 رخصة.

واضاف ان قسم المنتزهات والحدائق خلال السنوات الأربع الماضية أدار 4 مضامير مشي ومنتزهين اثنين و 3 سواحل و32 حديقة و16 استراحة و19 ملعب مستقل ، مبينا ان مجموع المواقع المذكورة 76 موقع خصصت للترفيه العائلي وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وذكر عاصم ان قسم تراخيص الخدمات اصدر خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 77,631 معاملة من رخص إعلانات وايرادات الإعلانات وإصدار العناوين و اشغالات الطريق ومعاملات السجلات ، مشيرا الى جهود قسم العلاقات العامة والاعلام من اقامة العديد من الفعاليات الوطنية والعامة والأنشطة الفورملا 1 وغيرها من الانشطة بمختلف المجالات بالاضافة الى حملات النظافة و انجاز 85% من الشكاوي التي يتلقها القسم من المواطنين .

من نورة البنخليل



ع ذ



بنا 1450 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/12 - 18 : 07 PM