الامارات ترفض مزاعم تضمنها تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن ادارتها لسجون يمنية أبوظبي في 12 يوليو / بنا / رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.

وشددت حكومة دولة الامارات في بيان اصدرته اليوم ونقلته وكالة انباء الامارات على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.



وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

كما أكدت أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.





ع ذ



بنا 1315 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/12 - 45 : 04 PM