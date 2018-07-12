قرينة جلالة الملك تبعث برقية تهنئة الى الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة المنامة في 12 يوليو / بنا / بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة الى الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بمناسبة قيامها بأول طلعة جوية على متن طائرة قتالية تابعة لسلاح الجو الملكي.



وفيما يلي نص البرقية:

الابنة العزيزة الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة حفظكم الله سلاح الجو الملكي - قوة دفاع البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لنا بمناسبة قيامكم بأول طلعة جوية لكم على متن طائرة قتالية تابعة لسلاح الجو الملكي، أن نعرب لكم عن تهانينا الخالصة لهذا الإنجاز الكبير الذي حرصتم على تحقيقه وتسجيله كإنجاز وطني رفيع المستوى للمرأة البحرينية، التي نفخر ونعتز بإنجازاتها الوطنية على الدوام، وإنكم بهذا الأداء المتميز كنتم خير من يجسد عطاء المرأة البحرينية، كراعية لوطنها وقائمة على رفعته ومدافعة عن ترابه الطاهر.



كما نود بهذه المناسبة أن نشيد بعزمكم المبارك على خوض واختيار هذا المجال الذي يعكس ما تتحلون به شجاعة وإقدام وإصرار لخدمة وطنكم من هذا المنبر العريق والذي يتيح لمنسوبيه شرف حماية الوطن والدفاع عنه.



وفي الختام، نكرر لكم تهانينا وتمنياتنا بأن تشهد مساعيكم كل التوفيق والسداد في خدمة وطنكم، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1228 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/12 - 40 : 03 PM