سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من قرينة جلالة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة المنامة في 12 يوليو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

هذا نصها:



الخال العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظكم الله ورعاكم

رئيس مجلس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد تابعنا بكثير من الفخر والاعتزاز نجاح الأبنة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة في مهام قيادتها للطائرة الحربية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، ونود بهذه المناسبة المتميزة والمفرحة، أن نهنئكم، حفظكم الله، على اختيار ابنتنا لهذا المجال الهام وقرارها الشجاع بخدمة قواتنا المسلحة. مباركين لسموكم النجاح الباهر لطلعتها الجوية الأولى وما تميزت به من مهارات احترافية عالية عكست قدراتها العالية وكفاءتها الرفيعة، الأمر الذي أهلها وبجدارة لبلوغ هذا الإنجاز المشرّف الذي يأتي كإضافة نوعية جديدة ضمن سجل المرأة البحرينية الزاخر بالإنجازات في كافة المجالات.



وفي الختام، ندعو الله عز وجل، أن يبارك لكم جهودكم الكبيرة ومساعيكم المخلصة في مساندة ما تصبو له الرؤية الملكية السامية من آمال وتطلعات لرفعة أبناء وبنات البحرين، وأن يوفق الأبنة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة في مسيرتها العملية التي سيكون النجاح حليفها، بعون الله تعالى، وبفضل ما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام وتقدير لتكون مشاركتها في البناء عنواناً راسخاً ومضيئاً لنهضتنا الوطنية المجيدة.



وتفضلوا بقبول خالص التقدير والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

قرينة عاهل البلاد المفدى

رئيسة المجلس الأعلى للمرأة





م.ا.ب/خ.س



بنا 1222 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/12 - 30 : 03 PM