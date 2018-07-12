هيئة الكهرباء والماء تنظم حملة تبرع بالدم المنامة في 12 يوليو / بنا / تحت شعار تبرع بدمك لحياة غيرك وفي اطار الشراكة المجتمعية نظمت هيئة الكهرباء والماء متمثلة في إدارة العلاقات العامة والدولية بالتعاون مع وزارة الصحة المتمثلة في بنك الدم المركزي حملة للتبرع بالدم يوم امس بمبنى الجفير، حضرها عدد كبير من موظفي وموظفات الهيئة حيث بلغ عدد المتبرعين 78 متبرعا، والذي يدل على حرصهم واهتمامهم على وهب الحياة للغير عن طريق التبرع بالدم للمحتاجين من أبناء مملكتنا الحبيبة والمقيمين فيها.

كما يعد ذلك خطوة للشعور بالمسؤولية الاجتماعية وضمن التزام الهيئة بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع مثل المساهمة في إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من فصائل الدم.



وفي الختام وجهت الهيئة الشكر الجزيل لوزارة الصحة على نجاح الفعالية وقدمت لهم الشهادات التقديرية تكريماً لجهودهم وسعيهم الحثيث والاهتمام بصحة وخدمة المجتمع راجين من العلي القدير أن يوفقهم في تقديم كل ما فيه خير وصلاح ابناء وطننا الغالي.



م.ف.ق/خ.س



بنا 1143 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/12 - 00 : 03 PM