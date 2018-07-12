وزير التربية يُهنئ جامعة البحرين الطبية على إدراج بكالوريوس الطب ضمن البرامج الموصى بها في السعودية المنامة في 12 يوليو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، الأستاذ الدكتور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية، حيث سلمه الرسالة التي تلقتها الوزارة بشأن موافقة وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على إدراج برنامج بكالوريوس الطب البشري الذي تقدمه الجامعة ضمن قائمة البرامج الأكاديمية الموصى بها.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير النعيمي عن خالص تهانيه للجامعة، مشيدًا بما تبذله من جهود لتطوير مستوى خدماتها التعليمية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس التعليم العالي لن يدخر جهدًا في دعم ومساندة مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بأدائها على الأصعدة كافة، بالشكل الذي يعزز من مكانة مملكة البحرين التعليمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن الاعتزاز بتلقي هذا الخبر من الوزارة، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، ويعد انعكاسًا للتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق من دون الدعم المتواصل من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ومن الأمانة العامة للمجلس.

حضر المقابلة الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي.







ل.ب/خ.س



بنا 1136 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/07/12 - 00 : 03 PM