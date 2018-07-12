مدير عام شرطة الشمالية يبحث مع وفد من جمعية البحرين للتسامح سبل التعاون في مجال العمل المشترك المنامة في 12 يوليو / بنا / أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، خلال استقباله وفداً من جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان أن الشراكة المجتمعية نهج تعمل وزارة الداخلية على تطبيقه وفق توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار العمل على فتح قنوات التواصل مع كافة أطياف ومكونات المجتمع والوصول لأكبر شريحة من مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن مملكة البحرين ضربت أروع الأمثلة ولديها إرث كبير في التعايش السلمي والتسامح.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين وفتح آفاق أوسع في مجال العمل المشترك بما شأنه تحقيق المصلحة الوطنية.



من جهته، أعرب رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان عن رغبة الجمعية في إعداد برامج وحلقات فكرية للوصول إلى الناشئة لتوعيتهم بضرورة عدم الإنسياق وراء ضعاف النفوس واعتناق الأفكار الهدامة وما يصاحبها من تداعيات سلبية تؤثر عليهم وعلى من حولهم.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1135 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/12 - 59 : 02 PM