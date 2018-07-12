سمو الشيخ سلمان بن خليفة يشيد بمسار العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي المنامة في 12 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمكتبه في قصر القضيبية العامر، سعادة القائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي دار السلام لدى مملكة البحرين السيدة نور الهدى أحمد.

وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لما تقوم به القائم بالأعمال سفارة سلطنة بروناي من جهود لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام.



وخلال اللقاء نوه سموه بمسار العلاقات وما يشهده من تعاون مشترك بين البلدين الصديقين.



من جانبها، عبرت القائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي لدى مملكة البحرين عن تقديرها لما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز وتقوية العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين ومد جسور التعاون بينهما.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1133 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/07/12 - 57 : 02 PM