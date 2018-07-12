وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع جامعة محمد الخامس المنامة في 12 يوليو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، بديوان الوزارة بمدينة عيسى، وفدًا من المسؤولين بجامعة محمد الخامس في فرعها بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برئاسة الدكتور محمد العدناني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وبحث الوزير مع الوفد مجالات التعاون التعليمي، وأطلعهم على أبرز خطط الوزارة وبرامجها التطويرية.



حضر المقابلة الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وعدد من المسؤولين بالوزارة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1132 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/07/12 - 57 : 02 PM