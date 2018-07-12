شرطة الجنوبية : حملة توعوية حول السلامة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على توجيهات سمو المحافظ المنامة في 12 يوليو / بنا / صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وبالتنسيق مع برنامج "سمو" التابع لوزارة الشباب والرياضة ، قامت شعبة شرطة خدمة المجتمع بالمديرية بحملة توعويه بهدف كسر الحاجز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد المجتمع .

وأشار إلى أنه تم توزيع عدة مطويات ورقية ، تتعلق ببعض اشتراطات السلامة التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل وعلى الطريق العام وكيفية الوقاية منها.



م.ف.ق/خ.س



بنا 1124 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/07/12 - 56 : 02 PM