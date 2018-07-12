حميدان يلتقي أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز آل سعود للتميز في العمل الاجتماعي‎ المنامة في 12 يوليو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز آل سعود، للتميز في العمل الاجتماعي، الدكتور فهد المغلوث، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للعمل التطوعي السيد عبد العزيز السندي، في مكتبه.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في العمل التطوعي والاجتماعي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في هذا المجال، كما تم استعراض أهداف الجائزة المستلهمة من فكر الأميرة صيتة بنت عبد العزيز، رحمها الله، التي دأبت طيلة حياتها على المبادرة بالأعمال الخيرية الاجتماعية، حيث تتمثل هذه الأهداف في إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين المتميزين وتشجيع المبادرات الفردية الهادفة للتمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي وتشجيع بحوث ودراسات التنمية الاجتماعية.

وتم التطرق إلى فروع الجائزة الأربعة التي تتناول الإنجازات الوطنية في مجال العمل الاجتماعي، ومبادرات دعم وتشجيع الوقف الإسلامي، والتميز في برامج ومشاريع العمل التطوعي، والريادة الاجتماعية في العمل الاجتماعي، علماً بأن الجائزة اجتازت خمس دورات منذ تأسيسها في العام 2013.



وبهذه المناسبة، أكد حميدان ضرورة استذكار عطاءات رواد العمل الاجتماعي وإحياء إنجازاتهم، مشيراً إلى عطاء الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، احدى رائدات العمل الخيري والإنساني والتطوعي، ومشيداً في الوقت ذاته، بما اطلع عليه حول أهداف الجائزة مؤكداً أنها تأتي تقديراً للمؤسسات والمراكز والأفراد الذين برعوا في خدمة العمل الاجتماعي وتحفيزاً لهم على الاستمرار في العطاء، مشيراً إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمواطنين على السواء بهذا النوع من الجوائز للمشاركة في العمل الاجتماعي وتذكيرهم بواجباتهم بما يحقق التعاون والتكاتف بين كافة أفراد المجتمع.



ومن جانبه، أعرب الدكتور فهد المغلوث عن عميق شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، وبالأخص اهتمامها بتنمية العمل التطوعي، مشيداً في هذا الخصوص بتجربة الوزارة في تأسيس مركز تنمية العمل التطوعي، بهدف الارتقاء بالخطوات الجادة التي اجتازتها المملكة في هذا المجال وتعزيزها، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الرواد في هذا المجال.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1122 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/07/12 - 52 : 02 PM