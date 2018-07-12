الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الارهابي الرباط في 12 يوليو / بنا / فككت سلطات الامن المغربية خلية إرهابية اليوم الخميس، تتكون من سبعة متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الارهابي، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، "تمكن في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية اليوم الخميس، تتكون من سبعة متطرفين موالين لـ"داعش"، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، ينشطون بين زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش".



وأوضح البيان أن "المعطيات الأولية تؤكد أن المشتبه فيهم ينشطون في الدعاية لفائدة "داعش" من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع انخراطهم في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف المس بأمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف "داعش".



وقال البيان إن "بعض أفراد هذه الخلية كانوا على صلة بعناصر الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"، التي تم تفكيكها بتاريخ 14 أكتوبر 2017، والتي مكنت من حجز أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات، بأحد "البيوت الآمنة" بمدينة فاس".



وأكد أن "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء، وأسلاك كهربائية، إضافة إلى بيانات صادرة عن "داعش" وبعض فروعه".



ع ع



بنا 1035 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/12 - 39 : 01 PM