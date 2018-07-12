مئات المستوطنين يقتحمون مقامات دينية في نابلس نابلس في 12 يوليو / بنا / اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، مقامات دينية في قرية عورتا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ان مئات المستوطنين اقتحموا القرية فجرا، تحت حماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال؛ وتوجهوا نحو مقامات دينية بأطراف القرية، بحجة أداء طقوس تلمودية.



وتنفذ عصابات المستوطنين اقتحامات يومية في المقامات الدينية والأماكن المقدسة وتنفذ جولات استفزازية وبحراسة قوات الاحتلال الخاصة، ومؤخرا نفذ أعضاء من الكنيست ووزراء في حكومة الاحتلال اقتحامات للأقصى، بعد سماح نتنياهو قبل اكثر من اسبوع لوزرائه حكومته ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد المبارك.



ع.ح





خ.س



بنا 0923 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/07/12 - 30 : 12 PM