الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم طفلان خلال عمليات دهم رام الله في 12 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، في عدد من بلدات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشرعت بحملات تفتيش واسعة برفقة كلاب "بوليسية" متوحشة، اعتقلت خلالها طفلين قاصرين، وما زالت تبحث عن آخرين بحجة "رشق الحجارة" على مستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وبلدة قفين، وبلدة سبسطية شمال نابلس.



ع.ح





خ.س



بنا 0829 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/07/12 - 34 : 11 AM