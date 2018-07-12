سيئول:نسعى لإنهاء الحرب رسميا قبل نهاية العام والقوات الامريكية باقية سيئول في 12 يوليو / بنا / قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان، إن الولايات المتحدة ستستمر في الحفاظ على قواتها في كوريا الجنوبية على الرغم من التجميد الأخير لتدريباتها العسكرية المشتركة مع القوات الكورية الجنوبية. مؤكدا أن بلاده ستواصل السعي لإنهاء الحرب الكورية رسميا قبل نهاية العام.

واكد مون في مقابلة مع صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة اليوم ، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على موقف حازم بشأن دور وأهمية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ونقلا عن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فقد اكد مون ان التعليق المؤقت للتدريبات العسكرية كان يهدف إلى تهيئة بيئة لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية التي وافقت على نزع السلاح النووي بشكل كامل.

واشار مون الى تحول غير مسبوق عالمياً في شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن مسار التاريخ بدأ يتحول من الحرب إلى السلام، وأنه من المهم بشكل خاص أن تتخذ الكوريتان والولايات المتحدة معاً الخطوة الأولى.

وعلقت سيئول وواشنطن تدريباتهما العسكرية المشتركة مؤقتاً بعد لقاءات الرئيسين التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعقد مون وكيم قمتين بين الكوريتين في مايو ، وتبعهما قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو.





خ.س



بنا 0652 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/07/12 - 58 : 09 AM