المرصد : ضربات صاروخية يرجح انها اسرائيلية تستهدف مواقع للجيش السوري قرب قرية حضر القنيطرة في 12 يوليو / بنا / قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قصفا يرجح انه من القوات الاسرائيلية استهدف مواقع في ريف القنيطرة.

وقال المرصد ان "انفجارات هزت مناطق في ريف القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرة بالقرب من حدود الجولان المحتل، ناجمة عن قصف يرجح أنه من القوات الإسرائيلية طال مناطق ومواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة".



واضاف "استهدفت الضربات الصاروخية منطقة قرص النفل القريبة من بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة، فيما استهدفت الضربات المتبقية مواقع لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مدينة البعث وبلدة جبا".



وتابع المرصد انه لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية جراء عملية الاستهداف هذه.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل اليوم الخميس تقع قرب قرية حضر في محافظة القنيطرة بالقرب من هضبة الجولان المحتلة ، متحدثة عن خسائر مادية محدودة.





خ.س



بنا 0623 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/07/12 - 42 : 09 AM