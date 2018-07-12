ارتفاع حصيلة الفيضانات في اليابان الى نحو 200 قتيل طوكيو في 12 يوليو / بنا / قتل 199 شخصا على الاقل جراء الفيضانات والانهيارات الارضية بغرب اليابان في حصيلة جديدة اعلنها المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس.

وقال يوشيهيد سوغا خلال مؤتمر صحافي ان رئيس الوزراء شينزو ابي امر خلال اجتماع خلية الازمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا.



واضافة الى القتلى الـ199 قالت السلطات اليابانية انها لا تملك اي معلومات عن عشرات الاشخاص المفقودين.



وقد صدر امر جديد بإخلاء قرية في منطقة هيروشيما بسبب خطر ناجم من فيضان بحيرة وفق ما ذكرت السلطات المحلية.



وقد ادت الانهيارات الارضية والفيضانات بسبب الامطار غير المسبوقة الى تدمير مساكن بالكامل وغطت الوحول احياء برمّتها في المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال كما حوصرت اعداد كبيرة من الناس اضافة الى اضرار كبيرة اخرى .





خ.س



بنا 0545 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/07/12 - 51 : 09 AM