الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف يصد هجوما للميليشيا في علب ويكبدها خسائر فادحة صعدة في 12 يوليو / بنا / اعلن الجيش اليمني، ان قواته تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، على مواقعها في محور علب شمال صعدة ، عقب تقدم حققته قوات الجيش، وسيطرت خلاله على عدد من مواقع تمركز المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 63 مشاة في محور علب، العميد ياسر مجلي، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية، أن وحدات من قواته وبمشاركة لواء المهام الخاصة بالمحور، تمكنت من صد هجوم للمليشيا الحوثية على جبل الشعير، والتباب المجاورة له بمحور علب، بمديرية باقم.

مشيراً أن المواجهات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرا من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وإصابة آخرين .

واضاف ان المواجهات تزامنت مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة أبواب الحديد، وبعض التباب المجاورة في مديرية باقم.





خ.س



بنا 0526 جمت 12/07/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/07/12 - 38 : 09 AM