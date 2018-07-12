مجلس الشيوخ الايرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية دبلن في 11 يوليو/بنا/ صادق مجلس الشيوخ الايرلندي اليوم الاربعاء على قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، وبينها المستوطنات الاسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.



وصادق المجلس على مشروع القانون ب25 مقابل 20، وبات بالامكان ملاحقة اي استيراد بضائع من مناطق محتلة او مستوطنات.



واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة".



وادانت اسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية هذا النص، واعتبرت انه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل".



وكانت السناتورة المستقلة فرانسيس بلايك قدمت مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.



وسيخضع النص حاليا الى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الايرلندي للموافقة عليه.



س.ي



بنا 1754 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 140 اخر تحديث : 2018/07/11 - 03 : 09 PM