وزير خارجية الإمارات يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون دفع مسيرة المجلس إلى الأمام أبوظبي في 11 يوليو / بنا / استقبل وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم في أبوظبي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات انه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الأمام لتحقيق جميع تطلعات وآمال وطموحات أبناء دول المجلس في تعزيز الازدهار والاستقرار.



وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات أبناء شعوب دول المجلس في مزيد من التقدم والوحدة والرخاء.



وأشاد بالجهود المثمرة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مختلف المحافل لتعزيز المصالح الخليجية وخدمة القضايا الخليجية المشتركة.



من جانبه أعرب الزياني عن تقديره لدعم الإمارات الدائم لكافة الجهود والمبادرات التي ترمي لتعزيز مكتسبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفع مختلف أوجه التعاون بينها.







م.ح.



بنا 1543 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/07/11 - 02 : 07 PM