المانيا قد تسلم بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا يشتبه بأنه خطط لهجوم في فرنسا برلين في 11 يوليو /بنا/ أمر مدع اتحادي ألماني اليوم الأربعاء باستمرار احتجاز دبلوماسي إيراني يشتبه في تورطه بمخطط لشن هجوم بقنبلة على حشد للمعارضة الإيرانية في فرنسا وقال إن الدبلوماسي الايراني ربما يتم تسليمه إلى بلجيكا.



وتحقق بلجيكا حاليا مع اثنين من مواطنيها من أصل إيراني ألقي القبض عليهما هذا الشهر بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف اجتماعا سنويا كبيرا لجماعة معارضة إيرانية في المنفى الشهر الماضي على مشارف العاصمة الفرنسية باريس.



وقال المدعي الاتحادي الألماني في بيان إن الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في النمسا يشتبه بأنه كلف زوجين يعيشان في مدينة أنتويرب البلجيكية بشن الهجوم وأمدهما بجهاز تفجير ومادة (تي.إيه.تي.بي) الناسفة بدائية الصنع.



وأضاف البيان أن المشتبه به ( أسد الله إيه) يعمل مستشارا ثالثا بالسفارة الإيرانية في النمسا منذ عام 2014 وكان موظفا في وزارة المخابرات الإيرانية التي من مهامها الأساسية مراقبة الجماعات المعارضة ومحاربتها داخل إيران وخارجها.





س.ي



بنا 1450 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/07/11 - 03 : 06 PM