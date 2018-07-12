جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار القدس المحتلة في 11 يوليو/بنا/ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صاروخ باتريوت اليوم الأربعاء لاعتراض طائرة بدون طيار قادمة من ناحية سوريا وذلك في ثاني حادثة من نوعها خلال شهرين.



وأضاف الجيش الاسرائيلي في بيان اصدره أن الحادث أسفر عن انطلاق صافرات الدفاع الجوي في هضبة الجولان والحدود الأردنية القريبة.



ويقف الجيش في حالة تأهب قصوى فيما تشن قوات النظام السوري هجوما على مقاتلي المعارضة قرب الجولان المحتل والأردن.



من ناحية اخرى سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .







س.ي



بنا 1418 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 181 اخر تحديث : 2018/07/11 - 24 : 05 PM