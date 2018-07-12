تحطم طائرة هليكوبتر فرنسية في ساحل العاج ومقتل الطيار باريس في 11 يوليو / بنا / تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية اليوم في ساحل العاج أثناء مهمة تدريبية مما أدى لمقتل الطيار وإصابة فرد آخر من الطاقم بإصابة خطيرة.



وذكر الجيش الفرنسي في بيان له بخصوص الحادث "ان الطائرة وهي من طراز جازيل سقطت على بعد 20 كيلومترا تقريبًا إلى الشرق من أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج ولم يتحدد سبب الحادث بعد".



وتم نقل الطيار وعضو الطاقم المصاب إلى قاعدة عسكرية فرنسية في بورت بويه حيث توفي الطيار.



م خ/م.ح.



بنا 1404 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 137 اخر تحديث : 2018/07/11 - 12 : 05 PM