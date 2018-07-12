الأمين العام لحلف الناتو: ملتزمون بتقاسم الأعباء المالية.. وسنكثف الجهود لمكافحة الإرهاب بروكسل في 11 يوليو / بنا / أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء في الحلف ستنفذ تعهدها بتقاسم الأعباء المالية، وذلك بإنفاق 266 مليار دولار إضافية على الدفاع حتى عام 2024 في ظل التحديات والتهديدات الأمنية الغير مسبوقة.



وقال ستولتنبرغ في تصريح له قبل انعقاد قمة الناتو في بروكسل إنه على الرغم من الاختلافات والخلافات بين الحلفاء، فانه من المهم بالنسبة لحلف الناتو أن يثبت أنه يستطيع أن يقرر وينفذ، مؤكدا أن الأعضاء سيعززون دفاعهم الجماعي مع الاستعداد العالي لقواتهم.



وأضاف أن الحلف سيقوم بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب بإرسال بعثة تدريب جديدة في العراق والمزيد من الدعم لقوات الأمن الأفغانية.



وقال ان الدول الأعضاء تمضي قدما بتعهدها بزيادة إنفاقها الدفاعي، مقدرا أن الحلفاء الأوروبيين وكندا سيضيفون 266 مليار دولار لميزانيات الدفاع من الان وحتى عام 2024.



وأكد أن قوة الناتو مهمة لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية، "ولذلك من المهم أن نظهر أن هذه القمة، وبالرغم من الاختلافات في القضايا المختلفة، قادرة على الاتفاق على تعزيز حلف الناتو كحجر زاوية للوحدة عبر الأطلسي".



ويناقش قادة الناتو في قمتهم في بروكسل سبل زيادة الانفاق الحربي والتصدي للإرهاب ولمخاطر الفضاء الالكتروني وتطوير هيكلة الحلف.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1337 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/07/11 - 42 : 04 PM