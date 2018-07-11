رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب المنامة في 11 يوليو/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري صباح اليوم بمكتبه السيد وليد موسى رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب والمهندس عارف هجرس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية.

وخلال اللقاء رحب معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالسيد وليد موسى والسيد عارف هجرس ، مطلعاً معاليه على برامج وأهداف الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، ومؤكداً على أهمية دور الاتحاد ، وما يقدمه من برامج واستشارات في مجال التطوير العقاري وتطوير المدن واستدامة ازدهارها، ومدى إمكانية التعاون بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري والاتحاد الدولي للعقاريين العرب.



من جانبه شكر السيد وليد موسى معالي رئيس جهاز المساحة، مشيداً بما حققته البحرين في المجال العقاري وما تمتلكه من تشريعات متقدمة، متطلعاً لمزيد من التعاون بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والاتحاد الدولي للعقاريين العرب.

حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.





ل.ب/خ.س



بنا 1144 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/11 - 53 : 02 PM