المحافظة الجنوبية تناقش الوضع البيئي ضمن سلسلة ورش عمل "التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية" المنامة في 11 يوليو / بنا / ضمن سلسلة ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية التي دشنها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في الثالث من يوليو الماضي، عقدت المحافظة ورشة عمل "الوضع البيئي بالمحافظة الجنوبية"، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد المهندس خالد عبداللطيف مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية أهمية طرح الوضع البيئي المتعلق بالمنطقة وذلك بإشراك القطاعين الحكومي والخاص لرفع مستوى الوعي البيئي والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، كعنوان للمجتمع الواعي وعنصر هام للتنمية الحضارية.



وقدمت إدارة الخدمات الهندسية بالمحافظة الجنوبية عرضاً شاملاً تناول محاور الورشة البيئية التي قدمت أهم التحديات المتعلقة بمنطقة المحجر ومكب النفايات بمطقة عسكر وجو والذي سبب التلوث الضوضائي والتلوث الجوي الناتج من الأتربة الناعمة ومدى تأثيرها على المناطق السكنية التي تقع بالقرب من المنطقة، كما تناول العرض محور السواحل والمرافئ ومدى تأثرها بالمخلفات الصناعية التي تؤثر على طبيعة الساحل، ومحور تواجد الحظائر في المناطق السكنية ومدى الأضرار السلبية الناتجة منها.



كما تم التطرق إلى محور تواجد الورش الصناعية في الأحياء السكنية في مناطق المحافظة ومدى إنزعاج الأهالي والمواطنين من تكدس السيارات في تلك الأحياء مما يسبب إزدحامات مرورية.



واختتمت ورشة العمل بالتأكيد على كيفية التخلص الآمن من المخلفات ووضع حلول قريبة المدى وحلول بعيدة المدى لكافة المحاور من قبل جميع المشاركين، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأهمية العمل بالمخرجات الخاصة بموضوع الورشة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على البيئة والصحة العامة للأهالي والمواطنين في المحافظة الجنوبية.



خ.ب/ع ع



بنا 1142 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/11 - 50 : 02 PM