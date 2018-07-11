ديوان الخدمة المدنية يستقبل وفدا من مكتب مجلس الوزراء بدولة الإمارات المنامة في 11 يوليو / بنا / استقبل سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد وفداً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مكوناً من سعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام لقطاع القيادات والقدرات الحكومية، والسيدة منال بن سالم من قطاع القيادات والقدرات الحكومية، وذلك للتعاون في الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي ونقل الخبرات في المجال الفني والاستراتيجي.

وأوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن الزيارة تأتي في إطار نقل التجارب والخبرات في تطوير الأداء المؤسسي لما تتمتع به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وتميز يواكب المعايير الدولية في مجال الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وذلك للاستفادة منها في استراتيجية الأداء المؤسسي "تكامل" الذي يقوده ديوان الخدمة المدنية من أجل تطوير العمل الحكومي وزيادة الانتاجية ورفع كفاءة الموظفين مما يساهم في اقتصاد مزدهر وبنية تحتية عالمية المستوى.



وبين السيد عادل حجي إبراهيم محمد أنه تم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي شامل عن نظام الأداء المؤسسي (تكامل) في الخدمة المدنية بمملكة البحرين، الذي يسهم في إعادة رسم دور الحكومة للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع، بالإضافة إلى الاستخدام المستدام للموارد المتاحة، لتكثيف الجهود نحو الاهتمام بالموارد البشرية والعمل نحو التخطيط الاستراتيجي الأمثل لها، من أجل إتاحة الفرصة لمتخذي القرار بالشكل الذي يوفر القاعدة الصلبة لاختيار البدائل المتاحة في الوقت والسرعة الممكنة.



ن.ف/ع ع



بنا 1126 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/11 - 32 : 02 PM