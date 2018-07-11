وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستقبل الدكتور جاسم حاجي المنامة في 11 يوليو/ بنا / استقبل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مكتبه صباح اليوم الباحث في شؤون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنولوجية الدكتور جاسم حاجي والذي أهداه نسخة من كتابه "دروس في الثقافة المؤسسية حول التعامل مع الثقافات المحلية في الشركات".



وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بجهود الدكتور حاجي في تأليف هذا الكتاب الذي يعد مرجعًا هامًا للمهتمين في تعزيز الثقافة المؤسسية ، مشيدًا سعادته بالخبرة الواسعة التي يتميز بها خلال المناصب التي تقلدها سابقًا في العديد من الشركات العالمية والمحلية والدور الذي قام به حاجي في توظيف تقنية المعلومات لتطوير العمل الإداري فيها.



ومن جانبه تقدم الدكتور جاسم حاجي إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخالص تقديره على حسن الاستقبال والدعم المستمر للباحثين في مختلف المجالات العلمية والثقافية.







ل.ب/خ.س



بنا 1008 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/11 - 20 : 01 PM