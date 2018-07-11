سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل رئيس الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية المنامة في 11 يوليو / بنا/ استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية السيد جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية الشقيقة و الوفد المرافق بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالزيارة مؤكداً على ما يجمع مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية من علاقات أخوية متميزة وشاملة بجميع مجالات التنسيق و التعاون لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظل توجيهات قيادتهما الحكيمتين.



وقد أشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمواقف الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية المؤيدة لمملكة البحرين في المحافل الدولية تأكيداً لحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التضامن و العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.



و قد أعرب رئيس الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية عن سعادته والوفد المرافق بزيارة مملكة البحرين وتقديره لما لقيه من استقبال و ترحيب يعكس طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على الصعيدين الرسمي و الشعبي متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار والنماء .



حضر اللقاء السيد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدد من مسئولي الاتحاد الحر.





خ.س



بنا 1006 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/11 - 18 : 01 PM