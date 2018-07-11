طيران الخليج تحصل على التقدير لالتزامها بمواعيد الرحلات في الإمارات العربية المتحدة دبي في 11 يوليو / بنا / حصلت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – على تقدير خاص لالتزامها بمواعيد الرحلات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث حصلت على جائزة الفئة الأولى للالتزام بمواعيد الرحلات في حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني للتميز الذي أقيم هذا العام في فندق بارك حياة دبي.

إلى جانب ذلك، حازت طيران الخليج على تقدير آخر من قبل مطار أبوظبي الدولي لالتزامها بمواعيد الرحلات طوال شهر مايو 2018، والذي حققت الناقلة من خلاله التزاماً بنسبة 94٪ في مواعيد رحلاتها وتجاوزت بذلك هدفها المحدد في هذا المجال.

يذكر أن الالتزام بمواعيد جميع الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي يجب أن يصل إلى نسبة 80٪.



وصرح نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي قائلاً "تسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى دبي منذ العام 1960 وإلى أبو ظبي منذ العام 1954، ونحن ملتزمون بدعم علاقاتنا الطويلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن تحقيق هذا الالتزام الدقيق بالمواعيد في الأداء التشغيلي لطيران الخليج عبر مطار دبي الدولي ومطار أبو ظبي الدولي هو نتيجة جهودنا والالتزام الكبير من قبل قوانا العاملة حيث نعمل سوية ونسعى جاهدين لتحقيق وعدنا بإيصال الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المناسب، مما يمنحهم أفضل تجربة سفر ممكنة. واعرب عن فخري واعتزازي بما حققته طيران الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة وأتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل، وعلى جميع وجهاتنا الآخذة في النمو."



وكانت طيران الخليج احتلت المراكز الأولى في مجال الالتزام بمواعيد الرحلات في السنوات الأخيرة؛ حيث تم تصنيف الناقلة بشكل مستقل من قبل شركة تحليل معلومات الطيران في المملكة المتحدة (OAG) كثالث ناقلة دقيقة في مواعيد الرحلات في العام 2017 بين الناقلات الجوية للشرق الأوسط وأفريقيا ، بمتوسط الالتزام بمواعيد الرحلات بنسبة 80.22٪. بالإضافة إلى ذلك، صنفت طيران الخليج على أنها الخطوط الجوية الأكثر دقة في مواعيد الرحلات في العام 2016 من بين الناقلات الجوية لدول مجلس التعاون؛ كما احتلت المرتبة الأولى بين الناقلات الجوية الكبرى في حفل توزيع الجوائز الخامس للشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الالتزام بمواعيد الرحلات في العام 2013.









خ.ب/خ.س



بنا 0952 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/11 - 59 : 12 PM