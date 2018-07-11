خلال اجتماعه مع زعيم حزب العمال..سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يقدم عرضا عن انجازات مملكة البحرين غير المسبوقة في المنطقة

لندن في 11 يوليو / بنا / اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مع زعيم حزب العمال السيد جيريمي كوربين عضو مجلس العموم البريطاني، بحضور ممثل مكتب جامعة الدول العربية لدى المملكة المتحدة سعادة السفير إبراهيم محي الدين، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين في المملكة المتحدة، وعدد من نواب ومسؤولي حزب العمال.



وقد تطرق معالي السفير في كلمته إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من قرنين من الزمان، وأكد بأن تلك العلاقات يتم تعزيزها عبر الزيارات الثنائية المستمرة والمناقشات المفتوحة مع جميع الأطراف بما يخدم التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، كما أستعرض معالي السفير آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المثمر بين حكومتي البلدين في مواجهة المتغيرات الطارئة.



كما قدم معالي السفير عرضا مختصرا لما قامت به مملكة البحرين من إنجازات غير مسبوقة في المنطقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية البشرية المستدامة التي سعى لها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عبر مجموعة من التشريعات والأنظمة التي تم استحداثها خلال الأعوام الأخيرة الماضية والتي تبني على ما تم تحقيقه من إنجازات انطلقت في النهج الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى منذ عام 2001.

وأكد معالي السفير في عرضه أن مملكة البحرين تعد الدولة الأولى في المنطقة التي تنشئ مكتبا للتظلمات، والأولى التي تنشر تقارير حول تفتيش السجون وأماكن الاحتجاز، كما تعد الأولى عربياً من جهة إلغاء نظام الكفالة ووضع نظام يتوافق مع معايير الأمم المتحدة في مجال العمل، كما حققت إنجازا غير مسبوق في الشرق الأوسط في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إنجازات البحرين العديدة في مجالات تمكين المرأة والشباب.



من جهته أكد زعيم حزب العمال السيد جيريمي كوربين حرص الحزب على تعزيز العلاقات البناءة بين حزب العمال والدول العربية، وعلى أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط تاريخياً بين المملكة المتحدة والدول العربية، وحث على أهمية وجود قنوات للتواصل بين الطرفين من أجل استمرار التنسيق والحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ومن جهته أشار السيد فابيان هاميلتون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ونزع السلاح في حكومة الظل عن اعتزازه بعمق علاقات الصداقة القائمة مع مملكة البحرين ، مؤكداً على أهمية البناء عليها واستثمارها.



خ.ب/خ.س



بنا 0949 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/11 - 56 : 12 PM