10 قتلى على الأقل في هجوم جديد في جلال اباد

جلال اباد في 11 يوليو / بنا / قتل 10 اشخاص على الاقل واصيب عشرة اخرون بجروح في هجوم في جلال اباد شرق افغانستان اليوم الاربعاء.



وأفاد المتحدث باسم حاكم الولاية بانتهاء الهجوم على فرع وزارة التربية في جلال اباد شرق افغانستان، وذلك بعد مقاومة المهاجمين لقوات الأمن التي حاصرت المبنى.



وذكر مكتب الحاكم الإقليمي أن انفجارين سُمعا قرب الموقع.



وهذا ثالث هجوم كبير في جلال اباد، المدينة الرئيسية في إقليم ننكرهار، خلال أقل من أسبوعين عقب تفجير أسفر عن مقتل مجموعة من السيخ في أول يوليو وتفجير آخر أودى بحياة 12 شخصا على الأقل أمس الثلاثاء.





خ.س



بنا 0944 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 175 اخر تحديث : 2018/07/11 - 52 : 12 PM