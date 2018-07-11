قائد خفر السواحل يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة بالأكاديمية البحرية الباكستانية كراتشي في 11 يوليو / بنا / شارك اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل ، يرافقه العقيد عارف إبراهيم بوعسلي آمر الشئون الإدارية ، في حفل تخريج الدفعة التاسعة بعد المائة بالأكاديمية البحرية الباكستانية والذي أقيم بمدينة كراتشي.



وخلال الزيارة ، التقى قائد خفر السواحل بقائد القوات البحرية الباكستانية وقائد وكالة الأمن البحري الباكستانية وعدداً من الشخصيات ذات الصلة، مشيدا بالجهود المشتركة والتعاون في مختلف مجالات الأمن البحري مع البحرية الباكستانية ، كما تم بحث السبل الكفيلة بدعم وتعزيز هذا التعاون.



خ.ب/خ.س



بنا 0911 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/11 - 18 : 12 PM