جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية كوبا الصديقة

المنامة في 11 يوليو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة، وذلك رداً على برقية جلالته المعزية له في ضحايا تحطم طائرة الركاب الكوبية في هافانا والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.



وقد أعرب فخامة الرئيس الكوبي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الصادقة والنبيلة، مؤكداً فخامته عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لجلالة الملك المفدى موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0838 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/11 - 44 : 11 AM