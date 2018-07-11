وزير المواصلات والاتصالات يبحث مع سفير دولة الإمارات سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون الفني

المنامة في 11 يوليو / بنا / استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين الشقيقين.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير كمال بن أحمد محمد بسعادة السفير، وجرى استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، خصوصاً في قطاع النقل والمواصلات وضمن المنظومة المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.



كما تم بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير وتعزيز التعاون الفني إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين.

كما اطلع الوزير سعادة السفير على أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة، وأشاد بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال المواصلات.



من جانبه، أعرب سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بمقابلة الوزير المهندس كمال بن أحمد محمد، وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها لتطوير هذا القطاع الهام. كما أشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحجم مشاريع التعاون المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0732 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/11 - 37 : 10 AM