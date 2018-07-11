وزيرة الصحة تهنئ الصحفية "المالكي" بمناسبة فوزها بالمركز الأول بمسابقة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

المنامة في 11 يوليو/ بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح صباح أمس بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير الصحفية بدور المالكي الصحفية بقسم المحليات بجريدة البلاد ورئيس مكتب سيدتي بمملكة البحرين، حيث هنأتها بمناسبة فوزها بالمركز الأول بمسابقة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي نظمت على مستوى الإقليم عن فئة "الإعلام المكتوب والمقروء" (صحف ومواقع إلكترونية). مؤكدة أن الفوز بهذا المركز في المسابقة الدولية الهامة والبارزة على الصعيد العالمي جاء تقديراً لجهودها الملموسة في مجال الإعلام على الصعيدين المحلي وإسهاماتها المؤثرة في المجال الصحفي.



وفي بداية اللقاء عبرت وزيرة الصحة عن فخرها وتقديرها بهذه النتيجة المشرفة والتي جعلت من مملكة البحرين أول دولة خليجية تفوز بالجائزة الإقليمية، بهذا الموضوع المهم الذي قدمته الصحفية "المالكي" حول استخدام المضادات الحيوية والآثار المترتبة على الإفراط في استعمال المضادات والخطط والبرامج الوطنية ودور منظمة الصحة التوعوي في هذا الجانب. وبينت الصالح أن هذا الملف تضمن توعية ورسائل إيجابية للمجتمع البحريني مما يعزز الوعي الصحي لديهم، داعية إلى الاستمرار في هذا المجال التوعوي والذي يخدم شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع.



وأكدت وزيرة الصحة على دور الإعلام البارز لإيصال هذه الرسائل الصحية والمعلومات الهامة والتي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة والخطط والبرامج الموضوعة من قبل الوزارة مع الجهات المعنية نحو مجتمع صحي وسليم. كما أشارت الوزيرة "الصالح" إلى التشجيع الدائم من قبل صاحب السمو الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، للاهتمام بالصحفيين والإعلاميين، بما يوائم خطط التطوير والتنمية الشاملة بمملكة البحرين.



واكدت وزيرة الصحة أن الملف الذي تطرقت له الصحفية من المواضيع المهمة والتي اختارتها منظمة الصحة العالمية لأهميتها وضرورة رفع الوعي والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، مؤكدة على ضرورة نشر المفاهيم الضرورية حول ذلك الموضوع من اجل صحة وسلامة المجتمع البحريني.

ومن جانبها عبرت الصحفية بدور المالكي والتي فازت بالمركز الأول عن بالغ شكرها وتقديرها لوزيرة الصحة، على حفاوة الاستقبال والتهنئة، مؤكدة أن هذا الفوز وتحقيق هذه النتيجة واجب وطني وخدمة للبحرين وشعبها الكريم، مبينة استمرارها في عملية التطوير ودعم برامج وخطط وزارة الصحة بما يحقق الاهداف التي رسمتها الجهات الصحية وتوجهات الحكومة الموقرة.



وفي ختام اللقاء تقدمت وزيرة الصحة بالشكر والتقدير للصحفية بدور المالكي، متمنية منها مواصلة الجهود الصحفية في المجال الصحي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الحبيبة، وكذلك دوام التوفيق والسداد في جهودها نحو الخطط التنموية الكبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات المتتالية للبحرين.







ل.ب/خ.س



بنا 0730 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/11 - 36 : 10 AM