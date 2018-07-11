قوات الاحتلال تقتحم الخان الأحمر وتحاصر المعتصمين القدس في 11 يوليو / بنا / اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية، حيث تحاصر في هذه الاثناء المدرسة التي يتواجد بها المعتصمون والمتضامنون مع أهل الخان، اضافة لاحتجازهم عدد من المعتصمين ومنعهم من التحرك.



وأضاف عساف انه "ومنذ ساعات الصباح الأولى، وعساكر الاحتلال يحاصرون المتواجدين في المدرسة المهددة بالهدم، ويمنعون خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، اضافة لاحتجاز عدد اخر من المعتصمين في الخان الأحمر ومنعهم من التحرك".



وتقع قرية الخان الاحمر المهددة بالهدم شرق مدينة القدس المحتلة على الطريق المؤدي الى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.









خ.س



بنا 0649 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/11 - 56 : 09 AM