السعودية تدين وتستنكر الهجومين الانتحاريين في بيشاور وجلال آباد الرياض في 11 يوليو / بنا / عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين وقعا وسط تجمع انتخابي لحزب العوامي الوطني بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، وقرب محطة وقود بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.



واكد المصدر، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، مجددا، وقوف المملكة السعودية وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.



خ.س



بنا 0540 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/11 - 45 : 08 AM