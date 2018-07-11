الحياة تعود الى التحيتا بعد تحريرها ومواقع الميليشيا تتهاوى على الجبهات الحديدة في 11 يوليو / بنا / بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرة مليشيات الحوثي عليها.



وقالت وكالة الانباء اليمينة الرسمية ان المحال التجارية في المدينة بدأت تفتح أبوابها تدريجياً في ظل ترحيب شعبي كبير بقوات الجيش، وان الاحتفالات عمت أحياء المدينة مع أفراد من ألوية العمالقة التي كان لها الدور في تحرير المدينة من عناصر الميليشيات التي ضيقت سبل العيش على الناس هناك.



وعلى جبهة صعدة اعلنت قوات الجيش اليمني تنفيذ عملية عسكرية نوعية في جبهة باقم شمالي المحافظة، كبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.



ونقل موقع سبتمبر نت عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد، صالح قروش، قوله إن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع المليشيا في منطقة ابواب الحديد بمديرية باقم اسفرت عن مصرع وجرح العشرات من المتمردين.



واكد قائد اللواء الخامس حدود أن المليشيا تعيش ايامها الاخيرة اثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش والتحالف العربي.







خ.س



بنا 0532 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/11 - 41 : 08 AM