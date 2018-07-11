مطالعات الصحف في المملكة اليوم المنامة في 11 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/اشاد بالإنجاز الذي حققته المملكة في التقرير الامريكي ..جلالة الملك: البحرين ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

/جلالة الملك : مصر العمق الاستراتيجي والامني للامة العربية والاسلامية.

/استقبل رئيس اتحاد النقابات المصري ..سمو رئيس الوزراء يدعو للتنسيق العمالي العربي دوليا.

/ادراج خلايا الاشتر بقائمة المنظمات الارهابية..الخارجية الامريكية: نرى بوضح سلوك ايران الخبيث تجاه البحرين.

/اعلان بكين يدين الاعمال الارهابية التي تتعرض لها البحرين.

/اشترطوا حماية مكتسبات المواطنين لإصلاح القانون..النواب يتسلمون مرئيات الحكومة حول التقاعد الاحد.

/وزير الخارجية:ندعم مبادرة الصين لإحياء طريق الحرير .

/وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودي مسار العلاقات الاخوية.

/وزير الاسكان : نسب الانجاز بمدينة خليفة بين 40% و 100%.

/البحرين تحقق 5.1% نموا بالناتج المحلي الاجمالي بالنصف الاول.

/ناصر بن حمد وخالد بن حمد يتابعان ميريدا في طواف فرنسا للدراجات الهوائية.

/خالد بن حمد : رعاية الملك محمد السادس لبطولة بريف 14 نجاح كبير.

/القوى البحرينية "تزلزل" مضمار غرب اسيا وتنتزع 16 ميدالية بيوم واحد.

/السعودية تحتج لدى الامم المتحدة على تجاوزات القوارب الايرانية.

/امريكا ستعمل على ضمان التزام العالم بالعقوبات.. بومبيو يؤكد موقف واشنطن الحازم بشأن "نفط ايران".

/فرنسا تبلغ المباراة النهائية لكأس العالم بعد الفوز على بلجيكا.





خ.س



بنا 0505 جمت 11/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/11 - 09 : 08 AM