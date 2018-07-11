الطقس حار مع بعض السحب ورطب خلال الليل

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2018/07/11 - 43 : 07 AM
المنامة في 11 يوليو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حارا مع بعض السحب أحيانا ، لكنه رطب خلال الليل.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى 43 م.. والصغرى 31 م
والرطوبة النسبية العظمى 95 % ..الصغرى 25%
خ.س
بنا 0429 جمت 11/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/11 - 43 : 07 AM