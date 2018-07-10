سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنامة في 10 يوليه/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر من السيد جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء الموقر



يطيب لي يا صاحب السمو وقد سعدت بزيارة ارض مملكة البحرين الغالية وتشرفت بمقابلة سموكم حفظكم الله، أن أتوجه إلى سموكم وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين، بأصدق عبارات شكري وامتناني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحطتموني بها، وأعضاء الوفد المرافق لي، طيلة مقامنا في بلدكم الكبير.



كما أتشرف يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم باسمي ونيابة عن الوفد المرافق عن جزيل شكرنا وعظيم امتنانا على تفضلكم بتخصيص جزء من وقتكم الثمين للقائنا برغم مشاغلكم الكبيرة والكثيرة. حيث أعطت هذه المقابلة فرصة للاستماع إلى توجيهات حكيم العرب فيما يخص تقوية دور العمل النقابي ومكانته في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتمكينه من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة. وضرورة وحدة الكلمة والموقف العربي تجاه مختلف القضايا، بما يسهم في النهوض بأوضاع الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها في الرفاه والازدهار ، في ظل أوضاع وتحديات باتت تهدد أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة.



كما لا يفوتني يا صاحب السمو أن أشيد بما تلقاه الجالية المصرية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من سموكم حفظكم الله بما يؤكد ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات ثنائية مترسخة في عمق التاريخ.



وختاما يا صاحب السمو نكرر لكم شكرنا وتقديرنا لشخص سموكم الكريم على حسن الوفادة وكرم الضيافة داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم ويبقيكم ذخرا لعمال الوطن العربي الكبير



جبالي محمد جبالي المراغي

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري





م.ا.ب/س.ي



بنا 2031 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/07/10 - 47 : 11 PM