وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الصيني وأمين عام الجامعة العربية يدشنون المكتبة الرقمية العربية الصينية بكين في 10 يوليو/بنا/دشن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الصيني وانغ يي والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم في بكين المكتبة الرقمية العربية الصينية، بحضور وزراء الخارجية العرب ، وذلك على هامش اجتماع منتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية في بكّين ، بهدف تعميق التعاون بين المكتبات العربية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمكتبات الصينية لتحقق المنجزات في مجال المكتبات والمعلومات في الثقافتين العربية والصينية.



واعرب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن امله أن تشهد المكتبة الرقمية العربية الصينية، انطلاقة حقيقية، أكثر انفتاحًا للثقافة العربية على المجتمع الصيني، وإطلالة صينية أيضًا للحضارة الصينية على العالم العربي؛ وأن تحقق طفرة معرفية كبرى في مجال المكتبات والمعلومات، وخطوة مهمة لبناء شراكات دولية، ومجتمعية قائمة على نقل التاريخ والموروث والتعريف بالكنوز المعرفية وتوفير خدمات المعلومات للباحثين والدارسين وصانعي السياسات والمهتمين بالإنتاج الفكري كافةً .



وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، أن إطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية؛ سيفسح المجال أمام دفع التعاون المشترك في مجال المكتبات، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية والمتخصصة في الدول العربية والصينية ، مقدماً الشكر لمكتبة الملك عبدالعزيز على استضافتها ومساهمتها في هذه المكتبة الرقمية.



يُذكر أن المكتبة العربية الصينية تعد نواة لتقديم الحضارة العربية مع كل حضارة في العالم على حدة؛ لإحداث هذا التواصل بين الحضارات باعتبارها مكتبة حقيقية لإبراز الحضارة العربية وإسهاماتها مع الحضارات الأخرى في نهضة الأمم، كونها مكونًا رئيسًا في التطور البشري، وهي فكرة نشأت من العرب ذاتهم لإبراز الدور الحضاري العربية، وكنوزها التي تخدم الثقافة الإنسانية كافةً .



كما تعد المكتبة الرقمية العربية الصينية التي صممت بأفضل المواصفات الفنية والمعايير العلمية لبناء المكتبات الرقمية، أحد أهم المشروعات والجسور المعرفية والثقافية التي يعول عليها للعبور بين الدول العربية والصين، وأحد أذرع وآليات التعاون بين الحضارتين، حيث دعمت وزارة الخارجية إنشاءها وأسندت جامعة الدول العربية تطويرها إلى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لنجاحها في إطلاق الفهرس العربي الموحد والمكتبات الرقمية، إضافة إلى خبراتها في صناعة المعرفة؛ ونقل الموروث وترسيخ أسس الشراكة المعرفية والثقافية على المستويين المحلي والعالمي.





س.ي



بنا 2018 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/10 - 46 : 11 PM